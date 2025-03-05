ДТЕК з початку війни інвестував у відновлення ТЕС і роботу шахт 28 млрд грн

З початку повномасштабної війни у 2022-2024 роках "ДТЕК Енерго" інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій та роботу шахт.

"Зокрема, за останні три роки вкладення компанії у ремонти та відновлення теплоелектростанцій склали майже 10 млрд грн", - повідомили у пресрелізі енергохолдингу у середу.

Як зазначено у документі, це дозволяло енергетикам та ремонтникам впродовж років посилено працювати над відновленням зруйнованих та пошкоджених ворожими обстрілами потужностей ТЕС. Таких атак на станції компанії з лютого 2022 року було вже більше двох сотень.

Значну частину інвестицій компанія також спрямувала в український вуглевидобуток. За підсумками останніх трьох років вкладення "ДТЕК Енерго" в роботу шахт склали майже 18 млрд грн, завдяки чому вдалося підтримати необхідні для потреб теплової генерації запаси палива. Інвестиції були спрямовані зокрема на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

"Останні три роки українська енергосистема піддається безпрецедентному тиску і терору, який не переживала жодна енергосистема світу в новітній історії. Десятки масованих атак, тисячі ракет і дронів… В центрі уваги і теплова генерація, яка постраждала чи не найбільше. В цих умовах робили і продовжуємо робити все можливе, щоб і далі тримати енергетичний фронт", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані ворогом 205 разів. Від обстрілів було поранено 56 енергетиків станцій, 4 загинуло.

Минулоріч Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику, завдавши серйозного удару і по теплоелектростанціях "ДТЕК Енерго". Станом на літо 2024 року було пошкоджено або зруйновано 90% теплової генерації компанії.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Наразі більша частина потужностей теплової генерації групи "ДТЕК" зруйнована внаслідок російських атак.