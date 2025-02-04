Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:35 04.02.2025

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

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Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", - сказав Зеленський журналістам за підсумками зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Президент також повідомив, що обговорював це питання у вересні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Я йому казав, що окей, ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", - зазначив Зеленський, додавши, що у випадку контролю Росії корисних копалин, є загроза, що "туди зайдуть" інші країни, такі як Іран та Північна Корея.

Теги: #гроссі #зеленський

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