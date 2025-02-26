Інвестиції

11:36 26.02.2025

Horizon Capital думає над створенням фонду-каталізатора для залучення інвестицій в Україну

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Американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital, одна з найбільших на українському ринку, розглядає можливість створення фонду-каталізатора, стратегія якого б полягала в інвестиції в українські компанія разом із великими іноземними інвесторами, які потребують експертизи в українському ринку, повідомила засновниця та виконавча директорка компанії Олена Кошарна.

"Наша команда дуже добре знає і розуміє український ринок. Я думаю, що це дуже доречно думати над тим, щоб зібрати кошти на фонд-каталізатор", – повідомила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Кошарна нагадала, що вона працює в Україні 30 років, а Horizon Capital була створена ще 2006 року, довела професійність та ефективність своєї інвестиційної стратегії. Наразі загальна сума активів під управлінням компанії досягла $1,6 млрд.

Як приклад реалізації такої стратегії вона навела інвестиції в телекомунікаційну групу "Датагруп-Volia-lifecell", де інвестиційній холдинговій компанії французького мільярдера Ксав'є Ньєля NJJ належать 85%, тоді як Horizon Capital – 10%.

Кошарна відзначила, що компанія знає, як каталізувати великі інвестиції, і це вже також частина її стратегії.

"Йому (великому іноземному інвестору) потрібен партнер, тому що він не знає країни, він не має тут контакту… Ми маємо свій капітал, щоб інвестувати разом із великими інвесторами, щоб їм було комфортно зайти в український ринок. Я думаю, що це нормальна стратегія", – пояснила виконавча директорка.

Коментуючи свої виступи в Давосі й раніше щодо потенційної інвестиційної привабливості українських критичних матеріалів, сектору miltech, Кошарна відповіла: "Never say never, and watch what we do" (з англ. – "Ніколи не кажи "ніколи", і дивися, що ми робимо" – ІФ-У), але відзначила, що в рамках своєї поточної стратегії Horizon Capital продовжить й надалі інвестувати в компанії Export Champions та Fast Growing Domestic та в сектори, де вона вже має успішні інвестиції.

Як повідомлялося, Horizon Capital у лютому 2023 року провела фінальне закриття фонду Horizon Capital Growth Fund IV, L. P. (HCGF IV) на рівні $350 млн, перевищивши мету на $100 млн.

Теги: #horizon_capital

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