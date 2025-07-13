Інтерфакс-Україна
Економіка
12:45 13.07.2025

Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

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Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

Рівень дефіциту державного бюджету України після запропонованих урядом змін до бюджету на додаткові воєнні потреби збільшиться з 19,4% ВВП до більш ніж 20% ВВП, але якби оборонні витрати в ньому становили лише 5% ВВП, як це передбачено останніми домовленостями НАТО, дефіцит складав би всього 0,2% ВВП, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Це означає, що наші умови в державних фінансах дуже здорові. Під час війни ми створили достатньо місця для використання державних коштів на різні інші потреби", – заявив він на воркшопі "Поза межами реконструкції: Заохочення зростання через динамізм бізнесу" на Конференції з відновлення України URC2025 в Римі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

В той же час Марченко підкреслив, що незважаючи на таку потенційно хорошу стартову бюджету позицію з бюджетом після війни наразі Україна перебуває в інших умовах. "Ми думаємо, як вижити. Ми думаємо, як здійснити всі необхідні закупівлі, … зміцнити наш сектор безпеки та оборони", – пояснив міністр.

Він подякував Світовому банку та представнику України в ньому Роману Качуру за ідею підготувати економіку до майбутнього діалогу між різними зацікавленими сторонами.

"Світовий банк зараз очолює цей процес, але разом з МВФ, Європейською комісією, нашим урядом ми також зацікавлені в тому, щоб зрозуміти, як має виглядати економіка України в перспективі та які можливі перешкоди ми маємо зараз", – додав Марченко.

За його словами, дослідження показують, що за поточних умов для залучення приватних та державних інвестицій та за поточного рівня капіталовкладень в Україну для досягнення рівня Польщі та Румунії Україні потрібно буде 37 років.

"Це занадто довго, і ці країни, я маю на увазі Польщу та Румунію, також не чекатимуть, поки ми наблизимо нашу економіку до їхнього рівня", – додав міністр.

Він зазначив, що якщо вдасться пришвидшити зростання української економіки до 5% щорічно, досягнення рівня Польщі та Румунії займе 15 років.

"Щоб вирішити це питання, нам слід подумати про те, як залучити приватні інвестиції в Україну, тому що лише державні інвестиції не можуть вирішити наші проблеми. У нас дуже обмежені ресурси в нашому бюджеті, а також наші партнери не можуть допомогти нам залучити достатньо державних коштів на наш ринок. Нам слід забути про величезні державні кошти, які можуть надходити в Україну", – вважає Марченко.

Тож, на його думку, необхідно знайти та створити необхідні умови для надходження приватних коштів в Україну, знайти спосіб залучення нових технологій, підвищення продуктивності, бо без підвищення продуктивності неможливо досягти мети в 5%.

Серед інших завад міністр фінансів назвав створену в Україні з початку її незалежності "дуже особливу економіку, економіку, яка базується на олігархічній моделі, де у нас є кілька сімей, які керують нашою країною, які домінують у різних сферах".

"Вони приватизували всі існуючі об'єкти, бізнес, щоб отримати доступ до ресурсів, до бізнесу, до процесу прийняття рішень у парламенті, до державних коштів. І це наслідки подій, що відбулися на початку 2000 року. Давайте визнаємо це та публічно оприлюднимо факти… Необхідні рішення щодо розв’язання цих проблем, тому що без вирішення цих проблем ми будемо крутитися в замкненому колі, знову і знову обертаючись навколо цього питання", – заявив Марченко.

Він закликав до створення умов для вільнішої роботи бізнесу в Україні. "Ми можемо обговорювати це питання з різних точок зору, говорячи про сильніший уряд, верховенство права та інші важливі речі, але нам також слід подумати про перспективу належного впровадження нашого антимонопольного законодавства", – сказав серед іншого глава Мінфіну.

У дослідженні Світового банку, яке було представлено на воркшопі, стверджується про позитивні результати для економіки роботи великого бізнесу та великого капіталу за належного державного регулювання.

Теги: #urc2025 #марченко #бюджет #мінфін

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