Уся Україна відкрилася Заходу і розрив зі Сходом уже відбувся - СЕО "Метінвесту" про підсумки URC

Генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков вважає, що уся Україна відкрилася Заходу і розрив зі Сходом уже відбувся.

"Ми продемонстрували вражаючу стійкість і здатність до адаптації. Ті, хто емігрував до Європи, відкрили для себе новий спосіб життя, ведення бізнесу й політики. Ті, хто залишився в Україні, навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи. Уся Україна відкрилася Заходу так, як ніколи раніше. І хоча для вступу до Європейського Союзу може знадобитися ще кілька років, розрив зі Сходом уже відбувся", - сказав гендиректор "Метінвесту" в інтерв’ю провідному італійському ЗМІ La Repubblica на полях проведення Ukraine Recovery Conference (URC-2025) у Римі.

Коментуючи виділення EUR10 млрд для України, якій потрібно пів трильйона на відновлення, Риженков констатував, що доки з неба сиплються ракети, жодні інвестиції не принесуть справжніх змін.

"Я можу лише подякувати Європі за надані кошти й радий, що процес починає зрушувати з місця. Але мушу зауважити: EUR10 мільярдів - це лише 2% від того, що нам потрібно для відбудови країни. І доки триватиме війна, рівень ризику залишатиметься надто високим, щоб залучити приватних інвесторів. Лише підтримки з боку інституцій недостатньо", - відзначив топ-менеджер.

Разом з тим він високо оцінив конференцію у Римі. Так, гендиректор впевнений, що такі заходи сприяють встановленню контактів, які в мирний час будуть надзвичайно корисними для відновлення економіки.

"Я розумію, що цю подію планували тоді, коли перемир’я здавалося ближчим, але сьогодні вона, можливо, виглядає дещо передчасною: ми очікували більше конкретних угод", – зазначив він.

Торкаючись поточних проблем в Україні, керівник компанії вказав на дефіцит робочої сили.

"Ресурс, якого нам найбільше бракує, це робоча сила. Лише в "Метінвесті" зараз відкрито 4000 вакансій, а ще 8000 наших працівників служать у ЗСУ - це п’ята частина всього персоналу. Як компанія, завдяки нашій директорці зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяні Петрук, ми активно працюємо над тим, щоб надати можливості ветеранам, які повертаються з фронту. Ми також робимо ставку на працевлаштування жінок і молоді, адже саме вони - майбутнє нашої країни", - підкреслив Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".