"Нафтогаз" спільно з Києво-Могилянською академією запустив лідерську програму для працівників-ветеранів

Група "Нафтогаз" та Національний університет Києво-Могилянська академія підписали меморандум про співпрацю та розпочали спільну лідерську програму "Майбутні горизонти Нафтогазу" для навчання та розвитку ветеранів-працівників компанії.

Як зазначається в релізі "Нафтогазу" у вівторок, це перша в Україні співпраця між Національним університетом і великою державною компанією, спрямована саме на підтримку та розвиток ветеранів.

"Після повернення з війни наші ветерани приходять у цивільне життя з унікальним досвідом. Наше завдання, як компанії – трансформувати його у силу", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Компанія зазначила, що до навчання долучилися 30 працівників-ветеранів, відібраних із понад 120 заявників. Протягом року вони пройдуть шість навчальних модулів у різних регіонах України.

Програму розроблено спільно з Центром лідерства захисників України Києво-Могилянської академії за підтримки Федерації роботодавців нафтогазової галузі. Вона поєднує профільне навчання з розвитком управлінських, лідерських і проєктних навичок.

Як пояснює "Нафтогаз", головна мета програми – перетворити військовий досвід на сучасні управлінські компетенції, зменшити психологічну дистанцію між військовим і цивільним середовищем та створити простір для самореалізації ветеранів.

За словами президента Києво-Могилянської академії Сергія Квіта, співпраця з "Нафтогазом" – це новий стандарт взаємодії бізнесу й освіти.

"Для Києво-Могилянської академії, а особливо для Центру лідерства захисників України, це природне продовження вже напрацьованого унікального досвіду створення програм для ветеранського розвитку. Ми пишаємося тим, що саме Могилянка стала майданчиком, де об’єднуються знання, досвід і цінності заради тих, хто боронив Україну", – зазначив він.

У компанії уточнили, що в Групі "Нафтогаз" понад 1500 працівників уже повернулися з фронту, ще понад 3500 співробітників боронять Україну.