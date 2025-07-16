Інтерфакс-Україна
Події
18:33 16.07.2025

Підтримати Києво-Могилянську академію можна і без приватизації - Квіт

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Підтримати Києво-Могилянську академію можна і без приватизації - Квіт

Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт заявляє, що підтримати виш можна і без приватизації.

"Щоб робити більше, треба приватизувати Києво-Могилянську академію? Ні, достатньо просто підтримати. Це вже роблять багато бізнесів і просто небайдужих людей. Уже зараз ми розвиваємо кампус, відкриваємо сучасні лабораторії та унікальні освітні програми, реставруємо історичні корпуси, співпрацюємо з бізнесом над стипендіями, створюємо фонди памʼяті загиблих могилянців, будуємо сонячні електростанції й трансформуємо університет в інклюзивний простір. Це рух, до якого можна приєднатися", - написав Квіт в мережі Facebook.

Він зазначив, що допомогти вишу можна: "Без приватизації. Без компромісів із цінностями. Без "власників". Просто як люди, які вірять у якісну, незалежну українську освіту. Як суспільство і бізнес, якому небайдуже".

Як повідомлялося, 10 січня президент університету "Київська школа економіки" (КШЕ, KSE) Тимофій Милованов запропонував, щоб KSE за акумульовані в населення гроші викупила Національний університет "Києво-Могилянська академія" в Міністерства освіти і науки для того, щоб зробити його більш успішним і ефективним. Він оцінив академію в $10-50 млн.

Пізніше президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у фейсбуці іронічно відреагував на таку пропозицію: "If you know, you know. Звісно, перший пріоритет - донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", і розмістив посилання на благодійний фонд вишу.

Міносвіти 22 січня повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що не розглядає можливості приватизації Києво-Могилянської академії і що таких запитів не надходило. Після чого Милованов заявив, що KSE має намір підготувати такий запит.

Теги: #квіт #підтримка #києво_могилянська_академія

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