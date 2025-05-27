EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

Мережа магазинів EVA у травні завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce у м. Бровари, що тривав з серпня 2024 року й реалізовувався без призупинення роботи складу, повідомила пресслужба компанії.

Уточнюється, що обсяг інвестицій у завершений етап модернізації склав близько 35,9 млн грн з ПДВ; загальний обсяг інвестицій, запланованих на модернізацію розподільчого центру складає близько 41,8 млн грн з ПДВ.

«Завдяки впровадженим змінам ми зможемо швидко збільшити продуктивність складу до 20 тис замовлень на добу. Аналогічне рішення, впроваджене раніше на РЦ e-commerce у Львові, показало зростання продуктивності співробітників на дільниці контролю та пакування на 62,5%. У подальшому ми плануємо ще також модернізувати освітлення на дільницях приймання товару, комплектації та експедиції», — зазначив заступник директора департаменту логістики мережі магазинів EVA та EVA.UA Сергій Поляков.

У рамках виконаних робіт автоматизовано повернення тари з дільниці контролю та пакування на дільницю фінального відбору замовлень, встановлено нові конвеєрні лінії, реалізована автоматизація дільниці передконтролю замовлень. Окрім цього, створено буфер та налаштовано систему управління пріоритетами подачі замовлень на контроль, а також модернізовано дільницю контролю та пакування — тут встановлені нові ергономічні столи для контролю та пакування, впроваджені значні програмні доробки на етапах відбору, контролю та пакування замовлень, поліпшено освітлення на дільниці контролю та пакування.

Наразі логістичний комплекс EVA у Броварах включає склад для обслуговування роздрібної мережі (площею близько 22 тис кв.м) та склад e-commerce (площею близько 21 тис.кв.м). Після переобладнання об’єкта, який компанія на початку року придбала у Dragon Capіtal, EVA планує передати нинішній розподільчий центр під потреби напряму e-commerce.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На кінець 2024 року мережа налічувала 1109 магазинів, що працюють.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

За підсумками 2024 року дохід "Руш" збільшився на 28,2% порівняно з попереднім роком склав 27 млрд грн. Чистий прибуток знизився на 36,7% і склав 1,4 млрд грн.