10:56 29.01.2026

Військові вже замовили 240 тисяч дронів за бойові бали через Brave1 Market – Федоров

Фото: https://t.me/zedigital

Починаючи із запуску маркетплейсу Brave1 Market у серпні 2025 року військові замовили 240 тисяч дронів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"За 6 місяців підрозділи замовили за бонуси 240 тисяч дронів, а також НРК, комплектуючі та іншу техніку. Більш ніж половину засобів уже поставлено на фронт – 160+ тисяч дронів та інша зброя працюють на найскладніших напрямках.  Формула максимально проста: військові знищують ворога ⭢ держава оплачує ⭢ технології швидко доходять до фронту. Середній термін постачання – 10 днів", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він додав, що уряд постійно вдосконалює Brave1 Market.

"Зараз за єБали можна придбати 400+ українських виробів  – дрони, РЕБ, наземні роботизовані комплекси, комплектуючі. Нещодавно додали Кабінет виробника – унікальний функціонал, щоб кожен міг бачити ефективність своїх розробок на полі бою в режимі реального часу", – додав міністр.

