Поїзд Солотвино–Київ курсує резервними вагонами через ремонт на Закарпатті – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що всі 262 пасажири поїзда №84/83 Солотвино–Київ продовжують рух до столиці у резервних вагонах після успішного трансферу дев’ятьма автобусами в об’їзд дільниці на Закарпатті, де тривають відновлювальні роботи.

Очікується, що поїзд прибуде до Києва із затримкою в межах двох годин.

"Рух на Солотвино буде знову відкрито завтра, наразі всі три вагони успішно повернуто на рейки. За процедурою ці вагони будуть належним чином оглянуті в депо, перш ніж знову повезуть пасажирів", – йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

Раніше компанія повідомляла про сходження на Закарпатті у п’ятницю трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 "Запоріжжя-Солотвино", обійшлося без постраждалих.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7187