Поліція запобігла нападу в одній зі шкіл Закарпаття

Правоохоронці на Закарпатті затримали учня однієї зі шкіл, який планував здійснити напад з ножем, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ. Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", – написав Клименко в телеграм-каналі.

Поліцейські області у співробітництві між кіберполіцією та кримінальною поліцією провели необхідні оперативні заходи, біля навчального закладу виставили посилену охорони.

"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці. Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі", - зазначив міністр.

Він подякував всім залученим підрозділам поліції Закарпаття за професійність і злагодженість дій.