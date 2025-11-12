Інтерфакс-Україна
09:00 12.11.2025

5 помилок батьків при виборі дистанційної школи та як їх уникнути

В Україні сьогодні можна почути про багато дистанційних і онлайн-шкіл. Таке різноманіття опцій часто збиває з пантелику батьків, які намагаються вибрати для своєї дитини найкращий навчальний заклад. Для написання цієї статті ми поговорили з представниками першої та найбільшої в Україні дистанційної школи «Оптіма» й разом розібрали найрозповсюдженіші помилки при виборі.

Помилка № 1: вибір школи без ліцензії

Іноді батьки записують своїх дітей у школи, які не мають державної ліцензії. Такі навчальні центри можуть щонайбільше допомогти дитині здобути знання, проте не мають права видавати випускникам офіційні документи про освіту.

Коментар дистанційної школи «Оптіма»

Державне ліцензування шкіл — тривалий процес, який передбачає виконання законодавчих критеріїв. Так держава гарантує, що навчати дітей можуть лише освітні заклади відповідного рівня.

Тож перед вибором школи завжди цікавтеся про наявність таких документів. Наприклад, на сайті дистанційної школи «Оптіма» у вільному доступі розміщені всі ліцензії та акредитації, адже це створює довіру між навчальним закладом і батьками школярів.

Помилка № 2: орієнтація лише на ціну, а не на якість

Багато дистанційних шкіл роблять свої навчальні пакети надзвичайно дешевими, створюючи образ вигідної пропозиції. Проте в той самий час вони самі можуть економити на:

  • кваліфікації вчителів;
  • якості навчальних матеріалів;
  • технологічності освітнього процесу (з дистанційними школами це дуже важливо).

Щоб уникнути цієї помилки, потрібно дізнаватися про перелік переваг і можливостей, які пропонує навчальний заклад. Наприклад, фахівці зі школи «Оптіма» розповіли, що школярі та їхні батьки цінують у дистанційній освіті найбільше:

  • наявність зручної інтерактивної платформи для занять;
  • захопливі й креативні відеоуроки;
  • професійних учителів, які можуть доступно та цікаво пояснити будь-який матеріал;
  • індивідуальний підхід, допомогу й підтримку від викладачів і психологів школи;
  • додаткові можливості для розвитку та соціалізації: гуртки, курси, дебатні клуби, екскурсії, поглиблена англійська.

Тож при виборі дистанційної школи важливо звертати увагу саме на співвідношення ціна/якість.

Помилка № 3: ігнорування індивідуальних потреб дитини

Кожна дитина має власні інтереси та потреби. Наприклад, у такому форматі часто навчаються діти, які:

  • займаються спортом, творчістю чи іншими активностями;
  • хочуть більше свободи в освітньому процесі чи, навпаки, уваги й підтримки від викладачів;
  • були вимушені переїхати до іншого міста чи країни;
  • мають особливі освітні потреби.

Саме тому індивідуальний підхід і різноманітні можливості для розвитку дитини в школі — це те, на що точно варто звертати увагу при виборі.

Помилка № 4: вибір некомфортного формату навчання

Багато хто плутає дистанційну та онлайн-школу, хоча ці формати кардинально відрізняються.

  • Онлайн-навчання: уроки на якійсь платформі (Zoom, Google Meet тощо) за чітким розкладом.
  • Дистанційне навчання: учень займається у власному темпі, у продуктивний для себе час, на зручній інтерактивній платформі.

Коментар «Оптіми»

Уся суть подібного формату полягає в тому, щоб зробити освіту максимально комфортною, безпечною та доступною.

Помилка № 5: вибір школи без досвіду та реальних відгуків

Якщо ви хочете знайти реально якісний навчальний заклад, звертайте увагу на те:

  • чи багато в школи справжніх відгуків дітей і батьків;
  • які результати ЗНО/НМТ показують випускники;
  • як відбувається комунікація з представниками школи, наскільки вони відкриті та готові допомогти;
  • чи пропонує школа безоплатний демодоступ до свого навчання.

Останній пункт (безоплатний демодоступ) — мабуть, найчіткіший ідентифікатор того, що школі нічого приховувати, адже вона впевнена у власних підходах і результатах.

Освіта — це завжди серйозний вибір, від якого залежить, які шляхи будуть відкриті для дитини в майбутньому та якої вони будуть якості. Бажаємо вам вибрати якісний, сучасний оптимальний навчальний заклад!

 

Теги: #оптима #освіта #школа

