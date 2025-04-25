"Френдлі Віндтехнолоджі" ініціює створення інноваційного освітнього закладу на Закарпатті

Фото: Archimatika

В Ужгородському районі Закарпатської області відкриють інноваційний освітній заклад за ініціативою ТОВ "Управляюча компанія індустріального парку "Френдлі Віндтехнолоджі", яка після повномасштабного вторгнення релокувала своє виробництво з Краматорська на Закарпаття, повідомили у пресслужбі партнера проєкта, девелоперській компанії Ino. The Developer агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо цей проєкт як стратегічну інвестицію в майбутнє України. Наше завдання – створити не просто школу, а платформу для злету талантів, де виростатимуть лідери, здатні трансформувати країну (…), саме тому інвестуємо в унікальний освітній простір, який стане магнітом для талановитих дітей та педагогів з усієї країни. Ми вже уклали меморандум із Закарпатською ОВА про співпрацю в розвитку освіти в регіоні і щиро вдячні за спільне бачення та підтримку державою наших ініціатив", – розповів генеральний директор управляючої компанії Сергій Смирнов.

Очікується, що школа у перспективі інтегруватиме партнерства з місцевими підприємствами, пропонуватиме учням можливості для стажування, а громаді — нові ресурси для розвитку.

Проєкт реалізується у партнерстві з девелоперською компанією Ino. The Developer, яка консультує з питань загальної концепції та розвитку території, архітектурним бюро Archimatika, що розроблює концепцію простору, та Оленою Кухаревською — директоркою київської школи Liko-school і радницею проєкту з розробки освітньої моделі.

Зазначається, що унікальність проєкту полягає в органічній інтеграції трьох вимірів: передової освітньої моделі, інноваційних технологій та революційної архітектури. У фокусі — створення сучасної освітньої екосистеми з інноваційними підходами та інфраструктурою: простори для VR/AR-досвіду, Startup Hub, екологічні лабораторії, менторська підтримка. Особливу увагу буде приділено поєднанню української програми та міжнародних стандартів Cambridge International Education, що дозволить випускникам отримувати міжнародно визнані дипломи та відкриває випускникам шлях до найкращих університетів світу.

"Ми створюємо середовище, де більшість навчального часу діти працюють над реальними викликами: від інженерних рішень до соціальних ініціатив. Це не футуристична візія, а конкретна освітня модель, яка дає дітям усі необхідні інструменти, щоб очолити глобальні зміни — і водночас зберегти свою ідентичність, цінності та нести Україну в серці", — говорить Кухаревська.

Зі свого боку CEO Ino The Developer Валентина Кравченко підкреслила, що спочатку в регіоні проаналізували наявні заклади і провели опитування батьків, щоб з'ясувати, яку саме школу насправді потребує Закарпаття.

"Це допомогло нам сформувати чіткі цінності та принципи майбутньої школи. Найкращі світові архітектурні рішення ми адаптували під український контекст — не копіюючи, а переосмислюючи їх для наших дітей. Українці заслуговують на найвищі стандарти якості. І саме такі проєкти зараз формують нову Україну – країну, яка будує своє майбутнє навіть у найскладніші часи", — пояснила вона.

Проєкт наразі перебуває на етапі концептуальної розробки, а його повномасштабна презентація із детальним розкриттям освітньої моделі, архітектурних рішень та технологічних інновацій запланована на другу половину 2025 року.