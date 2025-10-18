Ворог вдарив шахедов по закладу освіти в Запоріжжі

Російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотником по закладу освіти в Запоріжжі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Опівночі ворог ударив "шахедом" по одному з закладів освіти", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь ліквідували.

Минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на суботу атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в адміністративній будівлі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27154