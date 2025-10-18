Інтерфакс-Україна
Події
05:46 18.10.2025

Ворог вдарив шахедов по закладу освіти в Запоріжжі

1 хв читати

Російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотником по закладу освіти в Запоріжжі, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Опівночі ворог ударив "шахедом" по одному з закладів освіти", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, сталося займання триповерхової будівлі. Екстрені служби вогонь ліквідували.

Минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на суботу атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа в адміністративній будівлі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27154

Теги: #запоріжжя #заклад #освіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:02 18.10.2025
Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

18:21 10.10.2025
В Запоріжжі вже 11 постраждалих від нічної атаки

В Запоріжжі вже 11 постраждалих від нічної атаки

15:48 10.10.2025
У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

12:05 10.10.2025
УЧХ допомагав постраждалим після повітряних атак росіян

УЧХ допомагав постраждалим після повітряних атак росіян

09:53 10.10.2025
В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

09:11 10.10.2025
Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

Один загиблий, четверо поранених і зруйновані житлові будинки внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя – ОВА

04:36 10.10.2025
Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

Семирічний хлопчик, постраждалий внаслідок атаки російського дрона у Запоріжжі, помер у лікарні – ОВА

03:18 10.10.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

02:49 10.10.2025
Жінка й дитина, постраждалі внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, у важкому стані - ОВА

Жінка й дитина, постраждалі внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, у важкому стані - ОВА

02:04 10.10.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя - ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

ОСТАННЄ

Ворог втратив 56 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

Європейські лідери після розмови з Зеленським висловили йому повну підтримку

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА