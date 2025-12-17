Інтерфакс-Україна
Події
17:34 17.12.2025

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

1 хв читати
Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС
Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, серед них п’ятеро дітей, аварійно-рятувальні роботи завершено, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них 5 дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи завершені.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді дістала поранень жінка.

Теги: #запоріжжя #аварійно_рятувальні_роботи

