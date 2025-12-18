Освітній заклад у Запоріжжі пошкоджено через російський удар – ОВА

Освітній заклад у Запоріжжі пошкоджено внаслідок російського удару по місту вдень у четвер, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено один з освітніх закладів. Попередньо ніхто не постраждав", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі наслідки удару встановлюються.

Раніше у місті та області було оголошено повітряну тривогу, в тому числі через загрозу застосування ракетного озброєння.