До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

Шестеро людей постраждали від ударів російськими керованими авіабомбами по Запоріжжю, повідомили у Національній поліції України.

"Ворог завдав трьох ударів керованими авіабомбами по території обласного центру. Унаслідок влучань пошкоджені приміщення об’єкта інфраструктури, багатоповерхівки, приватні домоволодіння громадян та транспортні засоби. Поранення отримали шестеро людей – п’ятеро жінок і чоловік. Усім надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Нацполіції.

За інформацією, на місцях ворожих ударів працюють усі екстрені служби.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв про чотирьох поранених.