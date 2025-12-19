14:54 19.12.2025
До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція
Шестеро людей постраждали від ударів російськими керованими авіабомбами по Запоріжжю, повідомили у Національній поліції України.
"Ворог завдав трьох ударів керованими авіабомбами по території обласного центру. Унаслідок влучань пошкоджені приміщення об’єкта інфраструктури, багатоповерхівки, приватні домоволодіння громадян та транспортні засоби. Поранення отримали шестеро людей – п’ятеро жінок і чоловік. Усім надано медичну допомогу", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Нацполіції.
За інформацією, на місцях ворожих ударів працюють усі екстрені служби.
Раніше очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв про чотирьох поранених.