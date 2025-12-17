Інтерфакс-Україна
Події
21:25 17.12.2025

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

1 хв читати
Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя, люди продовжують звертатися по медичну допомогу, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вже 32 поранених: збільшується кількість людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.

За словами Федорова, за допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру. Частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді достала поранень жінка.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 17.12.2025
Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

17:33 17.12.2025
УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

16:31 17.12.2025
У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

У Запоріжжі вже 29 постраждалих через російський авіаудар, серед них – 5 дітей

13:08 17.12.2025
ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

ОВА: У Запоріжжі 26 людей постраждалих через російській авіаудар, серед них – одна дитина

12:39 17.12.2025
Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

Ворог у Запоріжжі поцілив по двом житловим будинкам, поранено жінку у приміській громаді – ОВА

12:32 17.12.2025
Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

Окупанти атакували Запоріжжя, є влучання у житловий будинок, про постраждалих не повідомляється

22:12 16.12.2025
Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Двох цивільних поранено внаслідок удару російського БпЛА в Запоріжжі – ОВА

12:49 16.12.2025
УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА РФ на Запоріжжя

06:58 16.12.2025
ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

ОВА: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника постраждали двоє людей, горіла багатоповерхівка

18:57 15.12.2025
На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

На Нікопольщині загинув цивільний через ворожі обстріли

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

США призупинили санкції проти низки російських банків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА