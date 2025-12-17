Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя, люди продовжують звертатися по медичну допомогу, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вже 32 поранених: збільшується кількість людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район.

За словами Федорова, за допомогою до лікарів продовжують звертатися мешканці обласного центру. Частина постраждалих після отримання допомоги продовжують лікування вдома.

Раніше повідомлялось, що ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю та Запорізькому району, є влучання у житлові будинки, під завалами можуть бути люди, також у приміській громаді достала поранень жінка.