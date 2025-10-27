Інтерфакс-Україна
Події
12:46 27.10.2025

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

1 хв читати
Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна та європейські лідери будуть працювати над планом припинення вогню протягом тижня або десяти днів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю для Axios він зазначив, що план повинен бути коротким, без надто багатьох деталей.

"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - сказав Зеленський.

Водночас, він зауважив, що скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Також, за словами президента, Росія втратила у 2025 році 346 тис. солдатів загиблими та пораненими.

Теги: #припинення_вогню

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 24.10.2025
Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

16:53 22.10.2025
План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

12:36 19.10.2025
Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

07:16 19.10.2025
Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

Держдепартамент США попередив про можливе порушення режиму тиші в Газі з боку ХАМАС

10:40 06.09.2025
Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

18:17 30.08.2025
Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

14:39 25.08.2025
Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

15:15 16.08.2025
Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

12:35 16.08.2025
Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

13:57 15.08.2025
Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

Путін має серйозно поставитися до пропозиції Трампа і розпочати переговори з Україною без жодних умов – Мерц

ВАЖЛИВЕ

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

Сибіга підтвердив запрошення Віткоффа в Україну

Сили оборони знищили 66 російських дронів, зафіксовано влучання на 9 локаціях

ОСТАННЄ

В Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

Шведська Saab планує відкрити в Україні виробництво винищувачів

Сильний вітер очікується днями в Карпатах

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у Києві та чотирьох областях для понад 184 тис. абонентів

В найближчі дві доби в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Невідомі уп'яте зірвали прапор України з будівлі консульства в польському Перемишлі – посол

Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

Українська стрічка "Куба&Аляска" перемогла на Римському міжнародному кінофестивалі

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА