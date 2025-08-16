Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко в ефірах телеканалів BBC та BFM TV заявив, що будь-які мирні домовленості з Росією мають базуватися на негайному та безумовному припиненні вогню. За його словами, поступки має робити саме Путін, а не Україна.

"Коли Путін говорить про так звану мирну угоду, це лише спроба затягнути час і продовжити війну", - зазначив Порошенко в інтерв’ю BBC.

Він наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним і невідкладним, без жодних попередніх умов.

"Ми повинні негайно це зупинити. Ми повинні припинити втрачати людей, територію і час", - додав він.

У коментарі французькому телеканалу BFM TV Порошенко підкреслив, що територіальні поступки не можуть бути частиною угоди про припинення вогню. "Ми не торгуємо своєю землею. Це створило б небезпечний прецедент і стало б грубим порушенням міжнародного права", - заявив політик.

Лідер "Євросолідарності" також окреслив ключові елементи так званого "плану Б", який, на його думку, має бути запроваджений у разі продовження агресії з боку Росії. Серед них - постачання далекобійної наступальної зброї, посилення санкцій, використання заморожених російських активів для підтримки України та недопущення шантажу щодо її євроатлантичної інтеграції.

"Мирну угоду можна буде обговорювати лише після припинення вогню. Нам потрібні гарантії безпеки та чітке виконання зобов’язань", - резюмував Порошенко.