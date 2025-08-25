Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтримує позицію щодо необхідності припинення вогню перед переговорами про мир в Україні та відзначає на важливості залученості США до гарантій безпеки України.

"Я завжди підтримував очікування України щодо припинення вогню перед мирними переговорами. Це була спершу ідея американців, думаю, це розумно. Адже, якщо ви хочете добре пропрацювати над тривалим і справедливим миром - то спочатку треба зупинити вбивства. Тому вважаю, що припинення вогню - це нормальна передумова серйозним переговорам", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві у понеділок.

Також Стере наголосив, що після досягнення угоди про мир необхідні будуть безпекові гарантії для України.

За його словами, найбільш "критичною гарантією", є забезпечення України "серйозними оборонними спроможностями", які країна зможе використати для захисту у майбутньому.

"Ми активно це підтримуватимемо", - додав Стере.

Він підкреслив що Норвегія бере участь у обговоренні безпекових гарантій для України і буде залучена у їх реалізації. Внесок Норвегії у гарантії, за словами прем'єра, залежатиме від спроможностей та досвіду, але норвезька сторона готова долучитися.

Водночас очільник норвезького уряду наголосив на важливості залученості США до гарантій безпеки України. "Надійні гарантії безпеки - це скоординовані між Європою та США", - зазначив він.