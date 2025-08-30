Зеленський: Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті ШОС

Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую", - написав Зеленський у телеграмі в суботу ввечері.

За його словами, сторони скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

"Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем", - зазначив президент.

Також сторони обговорили українсько-індійські двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. "Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з премʼєр-міністром найближчим часом", - наголосив український лідер.

Крім того, Зеленський поінформував Моді про переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні за участю європейський лідерів. "Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником", - зазначив президент.

За його словами, за майже два тижні Росія повинна була готуватися до дипломатії, але Москва не дала жодного позитивного сигналу, а лише завдала "цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей". "Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Моді у розмові з Зеленським підтримав необхідність припинення вогню, Україна розраховує, що те саме звучатиме на зустрічі у Китаї.