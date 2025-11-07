Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі 330 кВ, яка живила станцію – зранку 7 листопада біля пошкодженої ділянки розпочалось розмінування та інші підготовчі роботи, відновлення лінії мають розпочати 8 листопада, повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Через два тижні після успішного відновлення електропостачання ЗАЕС поза межами об'єкта після місячного перебою — що також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про перемир'я, укладеним МАГАТЕ — сьогодні вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії "Феросплавна-1" напругою 330 кВ, підключення якої до станції було перервано шість місяців тому, розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи", — йдеться в повідомленні МАГАТЕ на сайті у п'ятницю.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться в суботу (8 листопада), щоб знову під'єднати лінію "Феросплавна-1" до ЗАЕС протягом наступних кількох днів. Це надасть станції доступ вже до двох ліній електропередач (основної 750 кВ та резервної 330 кВ). Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, контролюватиме ремонт.

Початковий план полягав у одночасному ремонті обох ліній, коли дві локальні та тимчасові угоди про припинення вогню дозволили б ремонтним бригадам з обох сторін працювати. Під час відновлення лінії 750 кВ додаткові пошкодження лінії 330 кВ були виявлені в іншому місці ближче до самої станції, але за межами спочатку узгоджених зон припинення вогню, що затримало її відновлення.

"Після інтенсивних та складних консультацій з РФ та Україною ми домовилися про нове вікно припинення вогню, яке дозволить продовжити додаткові ремонтні роботи. Сподіваємося, що цю лінію електропередач також незабаром буде знову під'єднано, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки. Це ще більше підвищить стійкість станції до ядерної безпеки", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.