Інтерфакс-Україна
Події
18:54 11.12.2025

США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

1 хв читати
США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління Запорізькою АЕС, поки важко сказати, який може бути консорціум щодо неї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американці хочуть спільний формат для управління станцією. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у четвер.

Президент зазначив, що для України ЗАЕС – "це наше", а "рускі" вважають, що якщо вони окупували станцією, то це їхнє.

"Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати", - пояснив він.

Теги: #заес #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 11.12.2025
США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

США до Різдва хочуть мати розуміння, де ми перебуваємо з угодою, – Зеленський

08:56 11.12.2025
Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

Трамп заявив про початок надання "золотих карток" для іноземців, які бажають жити у США

08:48 11.12.2025
США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

США передавали Європі пропозиції щодо повернення російської економіки у світову систему - ЗМІ

07:56 11.12.2025
Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

Відповідь України на останній проєкт мирного плану порушує питання Запорізької АЕС

20:55 08.12.2025
Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

19:25 25.11.2025
ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

11:35 19.11.2025
ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

20:05 14.11.2025
ЗАЕС знову під загрозою блекаута

ЗАЕС знову під загрозою блекаута

02:35 09.11.2025
До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

До ЗАЕС вперше за півроку підключили резервне електроживлення - Гроссі

17:55 07.11.2025
Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про конструктивну розмову з командою США щодо гарантій безпеки: Домовились активно працювати

Сіверськ залишається під контролем Сил оборони – ОК "Схід"

Зеленський: Чисельність ЗС України у межах можливої угоди – 800 тис. військових

Вибух у Дарницькому районі Києва стався під час патрулювання нацгвардійцями території, внаслідок чого один з них загинув – прокуратура Києва

Росіяни гальмують процеси обміну, бо хочуть загальних домовленостей – Зеленський

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

СБУ кваліфікує як теракт вибухи у Дарницькому районі Києва, внаслідок яких одна людина загинула, 3 поранено

Генсек НАТО: Ми є наступною ціллю Росії

Повне припинення вогню може настати тільки при підписанні рамкової угоди – Зеленський

У найближчі дні має бути підготовлений список щодо пропозицій замін керівників обладміністрацій – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА