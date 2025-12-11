США хочуть мати спільний формат для управління ЗАЕС – Зеленський

США хочуть мати спільний формат для управління Запорізькою АЕС, поки важко сказати, який може бути консорціум щодо неї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американці хочуть спільний формат для управління станцією. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ у четвер.

Президент зазначив, що для України ЗАЕС – "це наше", а "рускі" вважають, що якщо вони окупували станцією, то це їхнє.

"Якщо американці можуть станцію під себе забрати, то зрозуміло тоді, що означає їхня частка у станції, це їхній вплив, це їхні гроші, а наше – це наше. І тому станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити, – поки що складно сказати", - пояснив він.