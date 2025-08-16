Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

Фото: https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/

Українське бачення полягає у тому, що спочатку має бути припинення вогню, а потім подальший переговорний процес, оскільки перемовини до припинення вогню створюють великі ризики шантажів для України, повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

"Наше бачення спочатку припинення вогню, а потім все інше. Чому? Тому що якщо ми ведемо переговори до припинення вогню - це створює великі ризики шантажів для України. Тому що якщо є припинення вогню - відкривається простір для дипломатії", - сказав Лещенко у ефірі національного телемарафона у суботу.

Він пояснив, що спочатку необхідно припинити вогонь і зміни карти Deepstate як передумови для подальшого переговорного процесу, а не вести переговори паралельно з боями.

"Тому що бої сьогодні одні, завтра інші. І це може мати серйозні наслідки просто через дуже короткочасні зміни на полі бою які є в той чи інший бік", - додав Лещенко.