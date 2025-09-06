Інтерфакс-Україна
Політика
10:40 06.09.2025

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав західних союзників активізувати дипломатичний та військовий тиск на Росію з метою досягнення всеосяжного режиму припинення вогню.

Виступаючи на конференції високого рівня з питань європейської та глобальної безпеки у Кембриджі, Порошенко наголосив на критичній необхідності негайних дій з боку міжнародної коаліції, повідомив політик у суботу на сторінці у Facebook

"Наш заклик з Києва такий: ми повинні припинити втрачати українських людей. Ми повинні припинити втрачати українську територію. І ми повинні припинити втрачати час. Не можна далі чекати. Додаткові 50 днів, додаткові два тижні, додаткові шість місяців дають путіну можливість вбивати Україну. Наш підхід, і ми очікуємо такого ж підходу від коаліції, - "досить" означає "досить". Ви повинні дати путіну можливість укласти всеосяжне припинення вогню, а якщо ні - "план Б", - наголосив Порошенко.

За його словами, якщо дипломатичні зусилля не принесуть результату, Україна очікує від партнерів реалізації "плану Б", що передбачає розширення військової допомоги, зокрема постачання далекобійного озброєння та інвестиції в оборонну промисловість.

"Ми точно не будемо обговорювати обмеження наших Збройних Сил, тому що це найефективніше та найнадійніше джерело гарантій безпеки. Не лише для України, а й для Європи, для світу", - сказав Порошенко. 

Окремо він звернувся до західних лідерів із закликом не зволікати з запуском процесу припинення вогню, підкресливши, що вікно можливостей у контексті президентства Дональда Трампа є обмеженим, але реальним.

Порошенко також підтвердив незмінність позиції України щодо територіальної цілісності та ролі Збройних Сил як ключового гаранта безпеки.

"Ми ніколи не здамося. Незважаючи ні на що. Ні у 2014 році, ні у 2015 році, ні у 2022 році, і, звичайно ж, точно не сьогодні. Обмін територій навіть не обговорюється", - наголосив він.

Завершуючи виступ, Порошенко окреслив бачення перемоги України як збереження нації, інтеграції до Європейського Союзу та набуття членства в НАТО.

 

Теги: #порошенко_кембридж #безпека #припинення_вогню

