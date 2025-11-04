Інтерфакс-Україна
08:13 04.11.2025

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

США у понеділок надіслали кільком членам Ради Безпеки ООН проект резолюції щодо створення міжнародних сил безпеки (ISF) у Газі на термін щонайменше два роки, повідомляє Axios.

Проект резолюції, який має маркування "SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED" ("Чутливо, але не засекречено"), надає США та іншим країнам-учасницям широкі повноваження для управління Газою та забезпечення безпеки до кінця 2027 року з можливістю продовження мандату.

"IS також має "стабілізувати безпе-кову обстановку в Газі, забезпечуючи процес демілітаризації Гази, включно з ліквідацією та запобіганням відновлення військової, терористичної та наступальної інфраструктури, а також постійним виведенням із обігу озброєння з боку недержавних збройних груп", - зазначено в повідомленні.

Проект передбачає створення "Ради миру", яка виконуватиме функції тимчасової адміністрації та контролюватиме аполітичний технократичний комітет мешканців Гази до завершення реформ Палестинської адміністрації. Розгортання сил очікується вже у січні 2026 року за підтримки країн-учасниць, зокрема Індонезії, Азербайджану, Єгипту та Туреччини.

Представник США зазначив, що ISF діятиме "у тісній консультації та співпраці з Єгиптом та Ізраїлем" та матиме повноваження "вживати всіх необхідних заходів для виконання свого мандату відповідно до міжнародного права".

 

Теги: #оон #безпека #газа #сша

