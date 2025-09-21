Інтерфакс-Україна
Події
21:48 21.09.2025

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Головний командувач армії Талібану відхилив вимогу президента США Дональда Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль Вашингтона, попередивши про можливу "найсильнішу" відповідь у разі ворожих дій, повідомляє Bloomerg.

"Афганістан є повністю незалежним, керується власним народом і не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодного хулігана чи агресора", – заявив начальник штабу Збройних сил Талібану Фасіхуддін Фітрат у неділю на заході в Кабулі, трансляція якого відбулася на державному телебаченні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп раніше попередив Афганістан, що якщо контроль над авіабазою Баграм не буде повернуто Сполученим Штатам, то Кабул зіткнеться з несприятливими наслідками.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував - Сполученим Штатам Америки - відбудуться погані речі", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

 

