21:22 29.10.2025

Зеленський обговорив з Сирським і Гнатовим планування далекобійних операцій

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

"Детально пропрацювали планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне – підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він також заслухав доповідь про ситуацію на фронті.

"Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Купʼянську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу я дякую за стійкість", - підкреслив президент.

 

