Інтерфакс-Україна
Політика
21:31 30.11.2025

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

2 хв читати
МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан, усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії, заявили у Міністерстві закордонних справ.

"Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону", - сказано в заяві в телеграмі.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що у межах вивірених і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони України системно послаблюють військово-промисловий потенціал РФ та позбавляють його засобів для ведення злочинної загарбницької війни та вбивства українців.

"Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора. Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія", - наголосили у МЗС.

У МЗС окремо звернули увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів РФ по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі нашої держави, зокрема підстанціях українських атомних електростанцій.

"Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області", - наголосили в міністерстві.

У МЗС закликали всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти України та українців.

"Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами", - резюмували у дипвідомстві.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест з приводу "останнього цілеспрямованого нападу на життєво важливу інфраструктуру Міжнародного каспійського трубопровідного консорціуму у водах морського порту Новоросійськ", про це у неділю заявив офіційний представник МЗС Айбек Смадіяров (Айбек Смадіяровтиң).

 

Теги: #казахстан #відповідь #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 30.11.2025
МЗС Казахстану висловило протест після удару по нафтовому терміналу РФ у Чорному морі

МЗС Казахстану висловило протест після удару по нафтовому терміналу РФ у Чорному морі

08:15 29.11.2025
Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

Беца закликала МКЧХ посилити доступ до українських військовополонених та реагування на воєнні злочини РФ

21:38 28.11.2025
Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

14:06 26.11.2025
Глава МЗС Латвії наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні

Глава МЗС Латвії наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні

23:23 24.11.2025
Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

00:46 22.11.2025
Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

Сибіга провів телефонні перемовини з керівниками зовнішньополітичних відомств європейських країн

22:20 21.11.2025
Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

Глави МЗС України та Хорватії обговорили ситуацію на фронті, мирний процес і важливість європейської єдності

22:00 21.11.2025
Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

Сибіга поінформував главу МЗС Норвегії про переговори Зеленського з партнерами щодо припинення вогню

20:56 21.11.2025
Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

Антикорупційні розслідування не повинні підірвати міжнародну підтримку України перед агресією РФ – розмова Сибіги з Каллас

11:38 18.11.2025
Рішення ПА ОБСЄ приєднатися до Коаліції за повернення українських дітей сприятиме відповідальності РФ – МЗС

Рішення ПА ОБСЄ приєднатися до Коаліції за повернення українських дітей сприятиме відповідальності РФ – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Кличко назвав п’ять ключових дій для зміцнення довіри та авторитету України

Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін - Фріз

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА