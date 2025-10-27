Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном "дуже швидко", повідомляє Associated Press.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан почали переговори…Але я вирішу це дуже швидко, лідери Пакистану — чудові люди", - відповідну заяву Трамп зробив під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

Як повідомлялося, Афганістан та Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у місті Доха (Катар), після тижня прикордонних зіткнень, найбільших з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році.