Інтерфакс-Україна
Події
08:18 27.10.2025

Трамп заявив, що дуже швидко зможе врегулювати кризу між Афганістаном і Пакистаном

1 хв читати
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що вирішить кризу між Афганістаном і Пакистаном "дуже швидко", повідомляє Associated Press.

"Я чув, що Пакистан і Афганістан почали переговори…Але я вирішу це дуже швидко, лідери Пакистану — чудові люди", - відповідну заяву Трамп зробив під час підписання мирної угоди між Таїландом і Камбоджею.

Як повідомлялося, Афганістан та Пакистан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у місті Доха (Катар), після тижня прикордонних зіткнень, найбільших з моменту захоплення влади Талібаном у Кабулі у 2021 році.

 

Теги: #криза #пакистан #трамп #афганістан

