Політика
17:49 12.11.2025

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді

Порошенко закликає до відставки уряду і формування нової коаліції в Верховній Раді
П'ятий президент України Петро Порошенко на тлі резонансного корупційного скандалу у владі закликав парламент повернути собі суб’єктність, сформувати відповідальну коаліцію та затвердити новий склад професійного відповідального Кабінету міністрів, повідомляє у середу партія "Європейська солідарність".

"Україна потрапила в небезпечний політичний шторм... Ця наростаюча криза потребує негайної реакції і об’єднання усіх здорових сил суспільства. Протягом усієї нашої історії, у найскрутніші часи саме парламент брав на себе відповідальність і ставав на захист Конституції та державності. Сьогодні депутати з різних фракцій мають шанс зробити історичний крок — зупинити безлад, який руйнує країну, і повернути українцям відчуття справедливості. Саме тому "Європейська Солідарність" ініціює відставку Кабміну", – цитують Порошенко на партійному сайті.

Порошенко окреслив нинішні виклики, що стоять перед Україною, зазначивши, що крім російських окупантів та загрози відкату демократії на тлі неможливості проведення виборів, український парламент мусить повернути суб'єктність та відновити контроль над виконавчою владою.

"Скомпроментований уряд має піти у відставку, а парламент має сформувати нову коаліцію. Яка в свою чергу призначить уряд – не за критеріями особистої лояльності чи політичної приналежності, а на засадах професіоналізму, патріотизму та відповідальності. Уряд, здатний протистояти викликам, які стоять перед державою", – зазначив лідер опозиції.

Він впевнений, що відставка усього уряду — це "мінімально необхідний крок, який покаже, що державний механізм здатний очиститись".

"Влада (і Офіс президента, і монобільшість) має нести політичну відповідальність за свої призначення. Вже запізно і замало робити цапів-відбувайлів із окремих міністрів, навіть винних. Це – косметика, яка нікого не повинна ввести в оману. І хіба це не комедія, коли зараз четверо членів РНБО, які фігурують на плівках, будуть вводити санкції проти своїх поплічників по криміналу, які вже встигли втекти", – зауважив Порошенко.

 

Теги: #порошенко #кабмін #влада #уряд #вру #євросолідарність #криза

