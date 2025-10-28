США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

США рекомендували Ізраїлю уникати поспішних кроків після того, як ізраїльська сторона продемонструвала докази того, що рух ХАМАС, за даними Ізраїлю, порушує режим припинення вогню в секторі Гази, повідомляє у вівторок Axios із посиланням на джерела.

"Ізраїльські чиновники заявили, що у вівторок Ізраїль надав відповідний відеозапис Білому дому і ЦРУ, зазначивши, що це порушення угоди, і що Ізраїлю доведеться відповісти", - інформує портал.

"Представник влади США повідомив Axios, що потім високопоставлені працівники американської адміністрації заявили команді прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу: вони не бачать тут суттєвого порушення угоди. Вони закликали Ізраїль не вдаватися до радикальних заходів, які поставлять перемир'я на межу краху", - зазначає портал.

За даними Axios, у вівторок Ізраїль оприлюднив 15-хвилинний запис із БпЛА, на якому можна побачити, як бійці ХАМАС кидають у яму мішок для транспортування тіла, присипають землею, ставлять поруч бульдозер, а потім повертаються до цього місця з працівниками Червоного Хреста, щоб показати, як вони витягують тіло. Тим самим, наголошували в Ізраїлі, ХАМАС лише імітує важкі пошуки останків заручників, що загинули в Секторі Гази. "Вони порушують угоду, шахраюють і сміються і над Ізраїлем, і над адміністрацією США Дональда Трампа", - заявив ізраїльський чиновник Axios.

За словами співрозмовників порталу, Нетаньягу зібрав нараду командирів, щоб розглянути можливі дії у відповідь. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пропонували різні варіанти: від відновлення ударів по Газі до розширення зони під контролем ЦАХАЛ. Зустріч закінчилася без конкретних рішень, а прем'єр заявив про необхідність координувати подальші кроки зі США.

Одне з джерел додало, що Нетаньягу вирішив зв'язатися з Трампом, який перебуває в турне Східною Азією. Неясно, чи відбулася розмова.

Пізніше у вівторок бійці ХАМАС випустили протитанкові ракети й відкрили снайперський вогонь по ізраїльських солдатах у Рафасі. Це спровокувало активну перестрілку, ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху. The Jerusalem Post зазначало, що розпорядження про завдання ударів віддав Нетаньягу після того, як оцінив нинішню ситуацію з представниками командування.

ХАМАС повернуло Ізраїлю 20 живих заручників. Зі свого боку Ізраїль звільнив близько 2 тис. палестинських в'язнів і відвів свої війська на заздалегідь узгоджені рубежі. Однак тіла всіх загиблих заручників Ізраїлю поки що не передали. У ХАМАС раніше заявили, що передали всі останки, до яких був доступ, а для вилучення інших тіл потрібні "значні зусилля й спеціальне обладнання".