Інтерфакс-Україна
Події
20:24 28.10.2025

США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

2 хв читати
США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

США рекомендували Ізраїлю уникати поспішних кроків після того, як ізраїльська сторона продемонструвала докази того, що рух ХАМАС, за даними Ізраїлю, порушує режим припинення вогню в секторі Гази, повідомляє у вівторок Axios із посиланням на джерела.

"Ізраїльські чиновники заявили, що у вівторок Ізраїль надав відповідний відеозапис Білому дому і ЦРУ, зазначивши, що це порушення угоди, і що Ізраїлю доведеться відповісти", - інформує портал.

"Представник влади США повідомив Axios, що потім високопоставлені працівники американської адміністрації заявили команді прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу: вони не бачать тут суттєвого порушення угоди. Вони закликали Ізраїль не вдаватися до радикальних заходів, які поставлять перемир'я на межу краху", - зазначає портал.

За даними Axios, у вівторок Ізраїль оприлюднив 15-хвилинний запис із БпЛА, на якому можна побачити, як бійці ХАМАС кидають у яму мішок для транспортування тіла, присипають землею, ставлять поруч бульдозер, а потім повертаються до цього місця з працівниками Червоного Хреста, щоб показати, як вони витягують тіло. Тим самим, наголошували в Ізраїлі, ХАМАС лише імітує важкі пошуки останків заручників, що загинули в Секторі Гази. "Вони порушують угоду, шахраюють і сміються і над Ізраїлем, і над адміністрацією США Дональда Трампа", - заявив ізраїльський чиновник Axios.

За словами співрозмовників порталу, Нетаньягу зібрав нараду командирів, щоб розглянути можливі дії у відповідь. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пропонували різні варіанти: від відновлення ударів по Газі до розширення зони під контролем ЦАХАЛ. Зустріч закінчилася без конкретних рішень, а прем'єр заявив про необхідність координувати подальші кроки зі США.

Одне з джерел додало, що Нетаньягу вирішив зв'язатися з Трампом, який перебуває в турне Східною Азією. Неясно, чи відбулася розмова.

Пізніше у вівторок бійці ХАМАС випустили протитанкові ракети й відкрили снайперський вогонь по ізраїльських солдатах у Рафасі. Це спровокувало активну перестрілку, ізраїльська авіація завдала ударів по Рафаху. The Jerusalem Post зазначало, що розпорядження про завдання ударів віддав Нетаньягу після того, як оцінив нинішню ситуацію з представниками командування.

ХАМАС повернуло Ізраїлю 20 живих заручників. Зі свого боку Ізраїль звільнив близько 2 тис. палестинських в'язнів і відвів свої війська на заздалегідь узгоджені рубежі. Однак тіла всіх загиблих заручників Ізраїлю поки що не передали. У ХАМАС раніше заявили, що передали всі останки, до яких був доступ, а для вилучення інших тіл потрібні "значні зусилля й спеціальне обладнання".

Теги: #перемиря #ізраїль #позиція #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 28.10.2025
Шатдаун у США: Демократи в 13-те заблокували бюджетну резолюцію

Шатдаун у США: Демократи в 13-те заблокували бюджетну резолюцію

17:17 28.10.2025
Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

23:14 27.10.2025
США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

США надають Німеччині відстрочку у застосуванні санкцій проти дочірнього підприємства компанії "Роснефть" - ЗМІ

07:46 27.10.2025
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

05:33 27.10.2025
США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

США уклали торговельні угоди з країнами Південно-Східної Азії для диверсифікації постачання мінералів

22:41 22.10.2025
Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

17:39 22.10.2025
Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

07:56 19.10.2025
Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

Міністр нацбезпеки Ізраїлю дав Нетаньягу термін для знищення ХАМАС, інакше його партія вийде з уряду

07:27 19.10.2025
Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час спільних переговорів

19:41 15.10.2025
Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

ОСТАННЄ

Посол США в НАТО: Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Зеленський та спікер Сеймасу Литви обговорили безпекові питання, зокрема можливості спільного виробництва зброї

Зеленський зідзвонився зі Стуббом, обговорили поточну ситуацію

Російські БпЛА атакували Чугуїв, пошкоджено цивільне підприємство

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА