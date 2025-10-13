США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ про перемир'я в Газі як посередники

Президент США Дональд Трамп першим підписав мирний план для Гази в Шарм-ель-Шейху, Єгипет, також документ підписали єгипетський лідер Абдель Фаттах ас-Сісі та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє у понеділок Sky News.

Як повідомляє агентство Bloomberg, перемир'я було досягнуто після декількох днів непрямих переговорів за посередництва США, Єгипту, Катару та Туреччини на умовах 20-пунктного плану, запропонованого Трампом.

"Завжди говорили, що третя світова війна почнеться на Близькому Сході - цього не станеться", - заявив Трамп після підписання документу.

Раніше Трамп виступив в ізраїльському парламенті, де заявив, що Газа буде негайно демілітаризована. Він також використав свою промову, щоб лобіювати помилування для прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, яке дозволило б йому уникнути триваючого судового процесу за корупцію.