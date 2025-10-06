Лауреатами Нобелівки з фізіології та медицини стали американці Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також Сімон Сакагуті з Японії за дослідження імунітету

Нобелівська премія з фізіології та медицини 2025 року присуджена американським вченим Мері Брунков і Фреду Рамсделлу та японському вченому Сімону Сакагуті, оголосили в понеділок у Нобелівському комітеті.

"Їх нагороджують Нобелівською премією з фізіології та медицини 2025 року за їх революційні відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка не дає імунній системі завдавати шкоди організму", - йдеться в пресрелізі комітету.

"Лауреати виявили "охоронців" в імунній системі - регуляторні Т-лімфоцити, які не дозволяють клітинам імунної системи атакувати їх носія", - йдеться в документі.

Брунков, Рамсделл і Сакагуті зробили внесок у дослідження ключових механізмів регуляції імунної системи. Наприкінці 1990-х років вони незалежно один від одного з'ясували, що регуляторні Т-лімфоцити (Tregs) відіграють вирішальну роль у запобіганні аутоімунним захворюванням. Їхні дослідження показали, що мутації в гені FOXP3 призводять до втрати цих клітин і розвитку важких порушень імунної толерантності.

Роботи лауреатів заклали основу сучасного розуміння того, як імунна система розрізняє "свої" і "чужі" клітини. Відкриття гена FOXP3 і функцій Tregs дало змогу пояснити природу багатьох аутоімунних захворювань і відкрило шлях до нових підходів у лікуванні діабету 1-го типу, розсіяного склерозу і раку.

"Їхні відкриття стали вирішальними для розуміння, як працює наша імунна система і чому не у всіх розвиваються серйозні аутоімунні захворювання", - заявив голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

Брунков народилася 1961 року, вона за фахом імунолог, випускниця Принстонського університету, працювала в біофармацевтичній компанії Amgen. Брала участь у дослідженні генетичних основ імунної регуляції. Її лабораторія першою виявила наявність мутацій у певному гені в мишей з імунною патологією. Працює в Інституті системної біології, Сієтл (США).

Фред Рамсделл (народився 1960 року) - американський дослідник, випускник Каліфорнійського університету, Лос-Анджелес. Працював у компанії ZymoGenetics, потім став директором із досліджень Інституту імунотерапії раку в Сан-Франциско. Рамсделл підтвердив роль гена FOXP3 у формуванні регуляторних Т-лімфоцитів і пов'язав це відкриття з клінічними проявами аутоімунних захворювань у людини.

Симон Сакагуті народився 1951 року, він випускник Кіотського університету, заслужений професор Осацького університету. Один із першовідкривачів регуляторних Т-клітин. Ще в 1980-х він виявив, що відсутність цих клітин викликає аутоімунні реакції. Так він заклав теоретичну основу для подальших відкриттів.