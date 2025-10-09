Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Нобелівську премію з літератури 2025 року присуджено угорському письменнику і сценаристу Ласло Краснагоркаї (також Краснахоркаї; Krasznahorkai László).

"Премія вручається угорському автору Ласло Краснагоркаї за його захопливі та візіонерські твори, які, посеред апокаліптичного жаху, підтверджують силу мистецтва", - йдеться на сайті Нобелівського комітету.

"Краснагоркаї - великий епічний письменник центральноєвропейської традиції, що простяглася через Франца Кафку до Томаса Бернгарда і характеризується абсурдизмом і надмірним гротеском. Але він має і інші таланти: він звертає погляд на Схід, використовуючи більш споглядальний, тонко виважений тон", - наголошується в заяві.

За інформацією інтернет-мереж, Краснагоркаї 71 рік, він лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року. Навчався на юриста в Сегеді й Будапешті. У 1983 р. закінчив факультет історії мистецтв у Будапештському університеті. Перша публікація — в 1977 р. Письменник активно співпрацює з кінорежисером Белою Тарром, який поставив за його романами, новелами та сценаріями кілька фільмів, що мали міжнародний успіх.