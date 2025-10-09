Інтерфакс-Україна
Події
14:33 09.10.2025

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

1 хв читати
Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Нобелівську премію з літератури 2025 року присуджено угорському письменнику і сценаристу Ласло Краснагоркаї (також Краснахоркаї; Krasznahorkai László).

"Премія вручається угорському автору Ласло Краснагоркаї за його захопливі та візіонерські твори, які, посеред апокаліптичного жаху, підтверджують силу мистецтва", - йдеться на сайті Нобелівського комітету.

"Краснагоркаї - великий епічний письменник центральноєвропейської традиції, що простяглася через Франца Кафку до Томаса Бернгарда і характеризується абсурдизмом і надмірним гротеском. Але він має і інші таланти: він звертає погляд на Схід, використовуючи більш споглядальний, тонко виважений тон", - наголошується в заяві.

За інформацією інтернет-мереж, Краснагоркаї 71 рік, він лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року. Навчався на юриста в Сегеді й Будапешті. У 1983 р. закінчив факультет історії мистецтв у Будапештському університеті. Перша публікація — в 1977 р. Письменник активно співпрацює з кінорежисером Белою Тарром, який поставив за його романами, новелами та сценаріями кілька фільмів, що мали міжнародний успіх.

Теги: #література #нобелівська_премія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 08.10.2025
Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів

Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів

14:38 06.10.2025
Лауреатами Нобелівки з фізіології та медицини стали американці Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також Сімон Сакагуті з Японії за дослідження імунітету

Лауреатами Нобелівки з фізіології та медицини стали американці Мері Брунков та Фред Рамсделл, а також Сімон Сакагуті з Японії за дослідження імунітету

11:39 08.07.2025
Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

10:25 21.06.2025
Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

Пакистан рекомендує Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026р.

12:47 05.03.2025
Нобелівські лауреати закликають передати підсанкційні російські активи на відновлення України

Нобелівські лауреати закликають передати підсанкційні російські активи на відновлення України

13:28 14.10.2024
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року

15:36 11.10.2024
Прем'єр Японії привітав присудження Нобелівської премії миру асоціації "Ніхон Хіданкьо"

Прем'єр Японії привітав присудження Нобелівської премії миру асоціації "Ніхон Хіданкьо"

12:23 11.10.2024
Нобелівську премію миру присудили японській асоціації тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі

Нобелівську премію миру присудили японській асоціації тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі

14:27 10.10.2024
Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Хан Канг із Південної Кореї

Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Хан Канг із Південної Кореї

13:59 09.10.2024
Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бейкеру, Джамперу й Гассабісу за вивчення структури протеїнів

Нобелівську премію з хімії присудили вченим Бейкеру, Джамперу й Гассабісу за вивчення структури протеїнів

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

ОСТАННЄ

Керівнику КП Голосіївського району Києва повідомлено про підозру за оборудку з дорожньою сіллю

Зеленський і Бабіш домовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі

З початку року в окупованому Криму зафіксовано більше 700 випадків порушення прав людини – Лубінець

Єврокомісія створила внутрішню групу для перевірки обвинувачень Угорщини у шпигунстві в інституціях ЄС

Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів, заплановано встановити 500 в різних районах

Китай запровадив санкції проти 14 західних фірм та організацій оборонної сфери

Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

Опубліковано перелік перших верифікованих суботніх й недільних шкіл за кордоном

СБУ спростовує інформацію про можливість оголошення підозри керівнику САП

Інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності – "Укрзалізниця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА