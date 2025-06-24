Інтерфакс-Україна
Події
09:38 24.06.2025

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

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Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у вівторок заявив, що його країна згодна на припинення вогню з Іраном, повідомляє Associated Press.

За словами Нетаньягу, Ізраїль досяг своїх цілей під час операції з нанесення ударів по Ірану, зокрема "усунув подвійну безпосередню екзистенціальну загрозу як у ядерній сфері, так і в тому, що стосується балістичних ракет". Він також зазначив, що Армія оборони Ізраїлю під час бойових операцій "встановила повний контроль над небом Тегерана".

При цьому прем'єр попередив, що Ізраїль "жорстко відреагує на будь-яке порушення перемир'я".

У заяві канцелярії Нетаньягу наголошується, що "Ізраїль дякує президенту Трампу і США за їхню підтримку в обороні та участь у ліквідації іранської ядерної загрози".

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

Іранський державний телеканал "Прес ТВ" раніше також підтвердив інформацію про перемир'я.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявленою метою операції було звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території.

У ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані.

 

 

Теги: #ізраїль #нетаньягу #припинення_вогню #іран_ізраїль

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