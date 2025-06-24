Інтерфакс-Україна
Події
09:11 24.06.2025

Іранський телеканал повідомляє про набуття чинності припинення вогню з Ізраїлем

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Припинення вогню між Іраном та Ізраїлем розпочалося, повідомив іранський державний телеканал "Прес ТВ" уранці у вівторок.

"Припинення вогню з Ізраїлем розпочалося після чотирьох хвиль іранських ударів по окупованих Ізраїлем територіях", - ідеться в повідомленні телеканалу в соцмережі X.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) уранці у вівторок кілька разів інформувала про пуски ракет з боку Ірану.

За даними ізраїльських ЗМІ, унаслідок влучання іранської ракети в багатоквартирний будинок у Беер-Шеві на півдні Ізраїлю загинуло четверо людей, ще кілька постраждали.

У ніч на вівторок президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном про повне припинення вогню.

"Ізраїль та Іран погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, після цього "війна вважатиметься завершеною".

Тоді ж американський лідер уточнив, що першим, уже за шість годин, припинить вогонь Іран, потім, "на 12-ту годину" - Ізраїль, а "на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни".

Пізніше Трамп написав: "Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!".

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі повідомив, що військові дії щодо Ізраїлю було припинено о 4:00 вівторка (3:30 к. ч), раніше він заявляв, що "остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалено пізніше".

Теги: #ізраїль #іран #припинення_вогню #трамп #іран_ізраїль

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