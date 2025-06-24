08:48 24.06.2025
Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню
Фото: https://www.president.gov.ua/
Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню.
"Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!", - написав він у Truth.
Як повідомлялося, Іран попри заяви Трампа про припинення вогню все ж запустив ракети по Ізраїлю, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.