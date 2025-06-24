Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню.

"Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!", - написав він у Truth.

Як повідомлялося, Іран попри заяви Трампа про припинення вогню все ж запустив ракети по Ізраїлю, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.