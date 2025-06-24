Інтерфакс-Україна
Події
08:48 24.06.2025

Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню

1 хв читати
Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я набуло чинності та закликав Іран та Ізраїль не порушувати режим припинення вогню.

"Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!", - написав він у Truth.

Як повідомлялося, Іран попри заяви Трампа про припинення вогню все ж запустив ракети по Ізраїлю, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Раніше Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню.

 

Теги: #іран #трамп #ізраїль #сша #іран_ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 24.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

09:11 24.06.2025
Іранський телеканал повідомляє про набуття чинності припинення вогню з Ізраїлем

Іранський телеканал повідомляє про набуття чинності припинення вогню з Ізраїлем

07:11 24.06.2025
Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

04:12 24.06.2025
Якщо Ізраїль припинить наносити удари по Ірану, Тегеран не буде вживати заходів у відповідь - ЗМІ

Якщо Ізраїль припинить наносити удари по Ірану, Тегеран не буде вживати заходів у відповідь - ЗМІ

04:01 24.06.2025
Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що Іран припинить свої удари

Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що Іран припинить свої удари

02:16 24.06.2025
Іран заперечив отримання пропозицій щодо припинення вогню - ЗМІ

Іран заперечив отримання пропозицій щодо припинення вогню - ЗМІ

01:21 24.06.2025
Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню, заявив Трамп

Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню, заявив Трамп

00:54 24.06.2025
Україна засуджує ракетний удар Ірану по авіабазі в Катарі

Україна засуджує ракетний удар Ірану по авіабазі в Катарі

23:49 23.06.2025
Трамп назвав "слабкою відповіддю" реакцію Ірану на удари США по ядерних об'єктах

Трамп назвав "слабкою відповіддю" реакцію Ірану на удари США по ядерних об'єктах

21:41 23.06.2025
Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, американська сторона стверджує, що не влучили – ЗМІ

Іран заявив про запуск ракет по авіабазі США в Катарі, американська сторона стверджує, що не влучили – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Ізраїль та Іран погодились на повне і точне припинення вогню, заявив Трамп

САП повідомив про вручення підозри Чернишову

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

ОСТАННЄ

МЗС України: Заборона РФ вивчення української мови в школах на ТОТ України – черговий вияв геноцидної політики

Гармонізований з ЄС техрегламент на косметичну продукцію з серпня 2026р. стане обов’язковим – МОЗ

Понад 15% проб води у місцях купання в Україні не відповідають санітарним нормам – МОЗ

Четверо постраждалих через ранковий обстріл РФ Корабельного району в Херсоні - ОВА

Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

Лубінець про удар по Сумщині: це свідома стратегія знищення

Українська ППО знешкодила 78 з 97 ворожих "шахедів" – Повітряні сили

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі завершені - МВС

Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Нікополя - Лисак

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 100 од. автотехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА