Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав президента США Дональда Трампа в офіційній заяві після ударів США по Ірану, повідомляє Fox News.

"Ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, використовуючи дивовижну і праведну міць Сполучених Штатів, змінить історію", - сказав Нетаньягу.

"В ході операції "Народ як лев" Ізраїль зробив справді дивовижні речі, але в сьогоднішній акції проти ядерних об'єктів Ірану Америка була дійсно неперевершеною. Вона зробила те, що не змогла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", - цитує Нетаньягу Fox News, вказуючи, що ця заява з'явилася після повідомлень про розмову двох лідерів після американських ударів.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6374692289112