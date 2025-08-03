Нетаньягу закликає знищити ХАМАС, оскільки вони не зацікавлені в угоді

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання, повідомляє The Times of Israel.

"Я точно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зламати - цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу", - каже Нетаньягу.

Звертаючись до ізраїльської громадськості, ізраїльський прем'єр заявив, що був "шокований жахливими відео", після чого поговорив із сім'ями заручників. Він додав, що ХАМАС морить полонених голодом "так само, як нацисти морили голодом євреїв".

"Але ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде становити загрозу Ізраїлю", - резюмував Нетаньяху.

Як зазначається, заява Нетаньягу зроблена після нещодавно опублікованих відео, на яких зафіксовано двох сильно виснажених заручників у Секторі Гази.

За його словами, ці ролики доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Крім того, ці кадри зміцнили його вирішити "ліквідувати" терористичне угруповання.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-videos-of-emaciated-hostages-prove-that-hamas-doesnt-want-a-deal/