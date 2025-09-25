Інтерфакс-Україна
Події
10:24 25.09.2025

Святкування Рош га-Шана в Умані пройшло без суттєвих правопорушень - поліція

Святкування юдейського Нового року в Умані (Черкаська область) пройшло без суттєвих правопорушень, паломники вже відʼїжджають, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"Святкування Рош га-Шана завершилось без суттєвих правопорушень. Паломники вже відʼїжджають", - поінформувала начальник відділу комунікацій в четвер.

Як повідомлялося, в Умані працював зведений загін правоохоронців з різних регіонів України (Нацполіція, Нацгвардія, Міграційна служба, працівники ДСНС). Також на місці святкування знаходилися 9 ізраїльських поліцейських, які допомагали українським колегам забезпечувати правопорядок, патрулювання в районі компактного проживання паломників.

Напередодні святкування Рош га-Шана поліцейські проводили превентивні заходи щодо певних вимог під час воєнного стану, зокрема, в дотриманні правил поведінки під час повітряної тривоги та комендантської години.

15 по 30 вересня введений особливий режим в'їзду/виїзду та пересування містом.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що до Умані на святкування юдейського Нового року станом на 22 вересня приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Як повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ), за попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікувалося до 38 тисяч паломників-хасидів. ОЄОУ моніторили ситуацію в районі меморіального комплексу імені раббі Нахмана, куди з'їжджалися паломники.

22 вересня розпочалися святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, які тривали до вечора 24 вересня.

Теги: #умань #рош_га_шана #поліція

