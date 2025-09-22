Інтерфакс-Україна
14:27 22.09.2025

Безпекова ситуація в Умані на святкуванні Рош га-Шана контрольована, грубих порушень правопорядку наразі немає - поліція

Грубих порушень правопорядку в Умані (Черкаська область) під час святкування юдейського Нового року наразі не зафіксовано, зведений загін правоохоронців разом з ізраїльськими поліцейськими забезпечує безпеку в місці паломництва.

"Ситуація в місті Умань по забезпеченню правопорядку, безпекова ситуація, повністю контрольована. Грубих порушень на даний час ми не фіксуємо ", - розказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Вона зазначила, що з безпекових міркувань не уточнюється кількість правоохоронців, які забезпечують охорону громадського порядку.

"В місті працює зведений загін правоохоронців з різних регіонів України (Нацполіція, Нацгвардія, Міграційна служба, працівники ДСНС). Також прибули 9 ізраїльських поліцейських, які допомагають українським колегам забезпечувати правопорядок, патрулювання в районі компактного проживання паломників", - розказала керівник відділу комунікацій.

За її словами, ізраїльські поліцейські допомагають долати мовні бар'єри з паломниками, щоб донести необхідну інформацію на івриті.

"Зокрема, це стосується дотримання правил повітряної тривоги, комендантської години", - додала вона.

За словами Вовк, напередодні поліцейські проводили превентивні заходи щодо певних вимог під час воєнного стану, зокрема, в дотриманні правил поведінки під час повітряної тривоги та комендантської години.

Відповідаючи на питання, чи налаштовані паломники виконувати правила, пов'язані з воєнним станом, вона сказала: "Можна сказати, що основна частина чує і виконує".

"Усіма силами і засобами, які у нас є, ми готові до будь-яких викликів і готові забезпечити правопорядок", - запевнила Вовк.

Вона нагадала, що 15 по 30 вересня в місті Умань введений особливий режим в'їзду/виїзду та пересування містом. "Функціонують блок-пости, працював контрольно-пропускний пункт, де були встановлені інтроскопи, за допомогою яких ми бачили багаж, який привозять із собою паломники. Якщо під час перевірок виявлялися підозрілі предмети – вилучали", - уточнила Вовк.

Крім того вона зазначила, що в районі паломництва заборонено продаж алкоголю, також заборонено проносити алкоголь на територію компактного перебування паломників, є заборона на продаж піротехнічних виробів, пневматичної та іграшкової зброї, ножів.

"Поліцейські перевіряють документи, транспортні засоби, які прибувають", - додала начальник відділу комунікацій обласної поліції.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що до Умані на святкування юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Як повідомила Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ), очікувана раніше кількість прочан вже прибула до зони проведення паломництва. За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників-хасидів. ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплексу імені раббі Нахмана, куди з'їжджаються паломники.

Сьогодні ввечері, 22 вересня, розпочнеться святкування Рош га-Шана - єврейського Нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня.

Теги: #хасиди #умань #поліція

