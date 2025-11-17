Інтерфакс-Україна
11:25 17.11.2025

Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Два прикордонні автомобільні переходи між Польщею та Білоруссю у Кузниці та Бобровниках Підляського воєводства відновили роботу після тривалої перерви в ніч на понеділок, повідомляє польська радіостанція RMF24.

"Перехід у Кузниці був закритий протягом чотирьох років, тоді як Бобровники були закриті для руху понад два з половиною роки", - йдеться в повідомленні.

Перехід Кузниця-Брузгі знову відкрився лише для пасажирського руху – легкових автомобілів, за винятком автобусів. На переході Бобровники-Берестовіця дозволено рух як пасажирських (легкових автомобілів та автобусів), так і вантажних (вантажних транспортних засобів).

Міністерство внутрішніх справ Польщі наголошує, що відкриття переходів стало можливим лише після ефективного закриття кордону, на якому в останні роки неодноразово відбувалися масові спроби незаконного перетину мігрантами. Рішенню передували консультації з місцевою владою та підприємствами, які давно закликають до відновлення прикордонного руху, що має вирішальне значення для економіки регіону.

Підляський воєвода Яцек Бжозовський на прес-конференції в Бобровниках наголосив, що поки перехід не працював, "підляські підприємці втрачали свої активи та справу свого життя". "Закриття прикордонних переходів у 2021 та 2023 роках призвело до серйозних економічних проблем", – наголосив він.

Держава виплатила підприємцям з муніципалітетів, де розташовані переходи, компенсацію, але збитків зазнали компанії з усього регіону, зокрема, готельної, ресторанної та транспортної галузі.

Заступник голови Національної податкової адміністрації Збігнєв Ставицький нагадав, що закриття переходів було продиктовано міркуваннями безпеки, але наголосив, що "сильна, ефективна держава повинна бути здатною керувати… шляхом підтримки нормального, ефективного функціонування прикордонних регіонів".

Представники прикордонної служби запевняють, що готові відновити перевірки. Прикордонна служба впроваджує сучасну систему в’їзду/виїзду, яка діє на зовнішніх кордонах Європейського Союзу.

Ще перед відкриттям на на ПП Бобровники утворилася черга довжиною 4-5 км, при цьому одним з перших транспортних засобів, які перетнули кордон, був рейсовий автобус, що курсував з Варшави через Білосток до Гродно.

Митне оформлення на прикордонному переході Кузниця було призупинено 9 листопада 2021 року через міграційну кризу. Польща була змушена піти на цей крок через те, що Білорусь не реагувала на спроби організованих груп мігрантів незаконно перетнути кордон.

Бобровники закрилися 10 лютого 2023 року. На той час, як заявив тодішній міністр Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, рішення було продиктоване "життєво важливими інтересами державної безпеки", а безпосередньою причиною було вирок, винесений активісту Союзу поляків Білорусі Анджею Почобуту.

Теги: #польща #білорусь #пункти_пропуску

