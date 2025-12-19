У Держприкордонслужбі дали рекомендації щодо альтернативних шляхів до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Доїхати до низки пунктів пропуску на кордоні з Молдовою стало складно – через російську атаку поблизу н.п. Маяки на Одещині призупинено рух трасою Одеса–Рені, повідомляє Державна прикордонна служба та просить обирати альтернативні шляхи, наприклад у Вінницькій та Чернівецькій областях.

"Внаслідок російської атаки по об’єкту інфраструктури поблизу н.п. Маяки призупинено рух трасою Одеса–Рені, що ускладнило доїзд до низки пунктів пропуску на Одещині: "Паланка – Маяки – Удобне"; "Рені – Джурджулешти"; "Табаки – Мирне"; "Виноградівка – Вулканешти"; "Старокозаче – Тудора"; "Нові Трояни – Чадир Лунга"; "Орлівка – Ісакча"; "Долинське"; "Залізничне"; "Лісне"; "Серпневе"; "Малоярославець"", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Повідомляється, що громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса, інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути. Взаємодія з прикордонною поліцією Республіки Молдови посилена.

"Рекомендуємо обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також "Мамалига" і "Сокиряни" в Чернівецькій області. У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінниччині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечується з посиленими нарядами", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, 18 грудня російські окупаційні війська вдарили по цивільному авто на мосту в Одеській області: загинула мати, троє дітей постраждали. Рух трасою Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.