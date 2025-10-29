На всіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено систему EES

Усі угорські пункти пропуску, які функціонують на кордоні з Україною, впровадили систему Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних для громадян третіх країн, повідомила Держприкордонслужба України.

"В усіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено контроль, який включає збір біометричних даних для громадян третіх країн. З 28 жовтня система Entry/Exit System (EES) впроваджена в тих пунктах пропуску, які ще не були підключені від початку її функціонування", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що з 12 жовтня до EES, за інформацією угорської сторони, було підключено автомобільний пункт пропуску "Берегшурань", який навпроти українського "Лужанка", а з 21 жовтня - залізничний пункт пропуску "Захонь"",

У Держприкордонслужбі нагадали, що на українсько-угорському кордоні функціонують пункти пропуску "Дзвінкове-Лонья", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш", "Вилок-Тісабеч", "Велика Паладь-Надьгодош", "Чоп(Тиса)-Захонь" та "Чоп(Дружба)-Захонь".

"EES впроваджено з метою прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян третіх країн на території ЄС, протидію незаконній міграції тощо. Функціонування нової системи не впливає на загальний процес проходження прикордонного контролю", - зауважили у пресслужбі українських прикордонників.

Держприкордонслужба України просить громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.