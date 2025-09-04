Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по блокпосту на в'їзді у Новоселівку в Чернігівській області, нині відомо про двох загиблих людей, ще троє отримали поранення, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Станом на зараз дві людини загинуло, три людини поранено. Пораненим надається медична допомога", - написав він у Телеграмі у четвер.

Пізніше начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що удар був нанесений по співробітникам гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців".

"Сьогодні вдень росіяни прицільно ударили по працівниках гуманітарної місії із розмінування "Данська рада у справах біженців". Територія неподалік Чернігова, Киселівська громада. Відомо про двох загиблих. Троє поранені, їм надається допомога", - повідомив Чаус.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та двох поранених. Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.