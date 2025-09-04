Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по блокпосту на в'їзді у Новоселівку в Чернігівській області, загинула людина, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.

"Ракетний удар був нанесений в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка. Станом на зараз одна людина загинула, дві поранені", - написав він у телеграмі у четвер.

Трохи згодом Брижинський уточнив, що ракетний удар було завдано по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.