Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

Росіяни у суботу вдень завдали ракетного удару по Золотоніщині (Черкаська обл.), повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"На цю хвилину пʼятеро людей звернулись по допомогу до медиків. Двох травмованих доправили до лікарні, не тяжкі", - написав він у телеграм.

За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство.

На місці працюють усі необхідні служби. Також будуть розгорнуті пункт незламності й обігріву.