Інтерфакс-Україна
Події
13:15 29.06.2025

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки РФ на Черкащині

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УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки РФ на Черкащині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає ліквідувати наслідки російської масштабної атаки у місті Сміла Черкаської області, де постраждали шестеро місцевих жителів та пошкоджені багатоповерхові житлові будинки

"До реагування залучено понад 50 співробітників і волонтерів УЧХ у Черкаській області, зокрема фахівці з реагування на надзвичайні ситуації, команда загону швидкого реагування, а також Звенигородська та Черкаська міські організації Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Встановлено пункт Українського Червоного Хреста, де надається перша домедична та психологічна допомога постраждалим. Внаслідок надзвичайної ситуації велика кількість людей перебуває в стані гострого стресу, фахівці напрямку психосоціальної підтримки надають їм всю необхідну підтримку. У наметі також можна випити води, чаю чи кави, а також зарядити мобільні телефони.

На місці здійснюється видача гуманітарної допомоги у вигляді наборів для надзвичайних ситуацій, розкладачок, а також OSB-плит, плівки, брусів для тимчасового ремонту осель. Волонтери загону швидкого реагування за необхідності допомагають забивати вікна у пошкоджених квартирах.

Спільно з представниками обласної військової адміністрації та місцевої влади команда УЧХ бере участь у поквартирному обході пошкоджених будинків з метою збору потреб населення.

Як повідомлялось, внаслідок нічної масштабної атаки в місті Сміла 6 постраждалих, серед них одна дитина, пошкоджено три дев'ятиповерхівки, суттєво постраждав місцевий коледж Національного університету харчових технологій.

Теги: #учх #тчху #черкаська_область

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